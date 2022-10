Réserves naturelles de France - Des hommes et des femmes, les âmes discrètes de la protection de la

Des plus abrupts sommets aux forêts les plus denses, en passant par les falaises les plus escarpées ou les îles les plus isolées, la France regorge de merveilleux paysages. Avec ses photos en noir et blanc de grande qualité, Réserves naturelles de France explore ces terres remarquables et fragiles, mais aussi les passionnés qui y consacrent leur vie. Bouches de Bonifacio, île de la Désirade, banc d'Arguin, forêt d'Orient, gorges de l'Ardèche, grotte de la Baume, lac de Grand-Lieu, marais de Lavours... Autant d'espaces qui accueillent des réserves naturelles stupéfiantes. Mais que sont-elles exactement ? Pourquoi sont-elles si précieuses et en quoi contribuent-elles au bien-être de notre planète ? Plus encore, où sont-elles ? Voici quelques questions posées par Réserves naturelles de France qui se propose d'en explorer une trentaine. Pour préserver ce patrimoine vivant à la faune et la flore remarquable, des centaines d'hommes et de femmes oeuvrent chaque jour depuis plus de 40 ans en s'engageant pour le bien commun qu'est la protection de la nature. L'occasion de leur offrir un hommage vibrant dans un ouvrage somptueux qui dépeint ces paysages protégés à travers des photographies en noir et blanc d'une justesse à couper le souffle et des portraits bouleversants d'humanité. Un beau livre plein de finesse qui explore les liens entre l'homme et l'environnement et questionne le rapport à la nature de ceux qui y travaillent, destiné à tous ceux qui souhaitent voir le monde dans ce qu'il a de poétique et s'immerger dans un univers enchanteur : le nôtre.