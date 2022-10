Wildlife photographer of the year 2022 - les plus belles photos de nature

Ce portfolio exceptionnel rassemble les photos distinguées lors de l'édition 2022 du concours Wildlife Photographer of the Year. Choisies par un jury international parmi plus de 38 000 photographies candidates, ces images sont issues du travail de photographes de 30 nationalités différentes. A travers cette sélection, vous découvrirez des instants inoubliables du comportement animal, des scènes sous-marines extraordinaires et des reportages sur notre relation complexe avec le monde naturel. Parmi les images les plus inspirantes figurent celles prises par de jeunes photographes venus de Thaïlande, de Nouvelle-Zélande pu encore des Etats-Unis. Chaque image est accompagnée de son histoire, détaillant non seulement des moyens techniques et des conditions de prise de vue, mais aussi ce que le photographe a souhaité documenter au sujet de la biologie des espèces photographiées, ou encore de questions éthiques ou environnementales. Parmi des images venues du monde entier, le jury a sélectionné les plus émouvantes, dévoilant ce que la vie sauvage recèle de plus beau et de plus surprenant, mais aussi celles qui nous dérangent car elles dénoncent les atteintes dont l'Homme se rend responsable, le tout constitue une invitation à changer notre relation à la nature.