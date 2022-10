Indécentes - Histoires érotiques au féminin

(adj.) définition : Qui ne respectent pas les convenances, qui choquent la pudeur Indécentes (adj.) définition : Qui ne respectent pas les convenances, qui choquent la pudeur Une dizaine d'années aura suffi pour que la littérature érotique, autrefois chasse gardée des hommes, soit investie par les femmes. Alors que Pauline Réage, Françoise Rey et Catherine Millet ont longtemps été des exceptions, une nouvelle génération d'autrices s'empare du genre et offre sa vision de la sexualité et du fantasme - une véritable révolution qui accompagne celle, plus profonde, qui parcourt nos sociétés. Treize écrivaines d'âges, de registres et d'horizons variés vous prouvent dans ce recueil que la littérature érotique évolue, loin des clichés d'un genre désuet et phallocentré, dans la lignée d'Octavie Delvaux, éditrice de ce recueil, autrice du best-seller Sex in the Kitchen et novelliste de talent. Melancholia de Chloé Saffy - La voie mouillée de Rose Brunel - Focus de Zoé Vintimille - Clou humérus de Claire Von Corda - Ne me libère pas de Camille Sorel - Choupette d'Aurélie Stefani - Canicule de Rita - Orgueilleux orgasme de Flore Cherry - La clé de Melody Daniel - Mona, lui et moi : un plan à trois de Rita Perse - Les nus de Michèle Larue - Le toutou d'Anne Vassivière - Tournez manège d'Octavie Delvaux