Les Pin-up d'Aslan - L'intégrale des pin-up de Lui

L'intégralité des pin-up réalisées par Aslan pour le magazine Lui - édition spéciale avec calendrier Artiste polymorphe, à la fois peintre, illustrateur et sculpteur, Aslan est devenu célèbre dans le courant des années 1960, lorsque le mythique magazine Lui le charge de réaliser une pin-up par numéro. Une collaboration qui dure jusqu'en 1982, et témoigne à sa manière de la libération sexuelle en France. Travaillant à partir de photographies dans un style ultraréaliste, Aslan livre des peintures saisissantes des femmes de son temps, fières et décomplexées. Il peint les jeunes filles en fleurs, les rousses, les blondes, les brunes, mais aussi les idoles des années 1970, Françoise Hardy, France Gall, Sheila... Au total près de 250 pin-up qui ont chacune marqué leur temps, et accompagné des générations de lecteurs de Lui. Dynamite en propose aujourd'hui l'intégrale inédite, préfacée par Christian Marmonnier, qui s'attache à retracer le parcours de l'artiste.