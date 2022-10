Celle qui fit le bonheur des insectes - Edition Noir et Blanc

Dans un album grand format, la version au lavis du conte de Zidrou et Salomone. Avec un cahier de 8 pages supplémentaires et un ex-libris. Au royaume de Shandramabad, le chagrin d'une reine se transforme en folie, et gagne le pays tout entier. Une histoire tendre et terrible à fois, tout en émotion comme sait en écrire Zidrou, sublimée par le dessin sensible et flamboyant de Paul Salomone.