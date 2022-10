La folie Napoléon

C'est l'histoire d'un homme qui se prend pour Napoléon... Après tout, ce n'est pas le premier et c'est peut-être vrai. Mais, dans le Paris d'aujourd'hui, sa volonté de puissance tient du délire. Echappé de l'asile, ce Napoléon parcourt la capitale, revisitant tous les pans de son oeuvre, non sans être bousculé dans ses certitudes par les contradicteurs - historiens de métier ou militants - qu'il croise en chemin. Si notre époque lui paraît folle, il sait aussi en capter l'esprit et captiver les foules. Poursuivi par la police, il se jette sur les routes des Pays-Bas ou d'Italie car, avec lui, l'Europe, c'est toujours la France. Sa course s'arrête à Waterloo, en pleine reconstitution de la bataille. Tout a une fin, mais l'essentiel, c'est de tenir la plume pour écrire l'histoire.