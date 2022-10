L'Encyclopédie des Franc-Maçonnes et des Francs-Maçons

Une Histoire de la franc-maçonnerie dans le monde S'il est un sujet qui continue à fasciner lectrices et lecteurs, c'est bien celui de la Franc-Maçonnerie, de ses principes, rituels et surtout de ses membres. Des ancêtres et des précurseurs aux artistes, des personnalités politiques aux espions, faussaires et charlatans en passant par les soeurs illustres ou les médecins et scientifiques, ce sont près de 400 entrées qui constituent cette encyclopédie inédite.