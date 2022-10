De l'autre coté - Tome 01

Le voile entre les mondes est mince. Et quand notre réalité en rencontre une autre, l'horreur n'est jamais loin derrière. La découverte d'une horrifique créature va changer la vision du monde de Jess, Josh et Marco. Après avoir l'avoir réparée, ils décident de suivre dans le sous-sol ce qu'ils ne savent pas encore être une arme destinée à tuer. Mais leur curiosité les projette dans une réalité parallèle et ils se retrouvent intrus dans une version cauchemardesque de leur école. Ils vont devoir mettre leur vie en jeu pour espérer trouver le chemin de la sortie.