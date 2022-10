Le bonheur l'emportera

Elle s'appelle Sophie, elle est dynamique, débordée, et elle déteste lâcher prise. Son enfant, Maël, est différent. Très différent. Elle le sait mais ne l'accepte pas... Joachim, le père, lui, est un homme engagé. Un combattant. Il aimerait que Maël soit enfin lui-même, libre et heureux dans son corps. Mais il ne sait pas comment l'aider à sortir de son enfermement. Une famille comme tant d'autres. Déchirée. Dépassée. Au bord du chaos. Il suffit pourtant d'une étincelle pour faire jaillir la lumière. Et croire de nouveau à la possibilité du bonheur...