Astro Map. Edition de luxe

L'astrologie, c'est plus que jamais tendance ! Voici un coffret astro pour vibrer avec les étoiles : le livre Astro Map pour apprendre à décoder son thème astral + une pochette pleine de goodies avec le poster de la carte du ciel et des cartes postales illustrées. Un bel étui premium à offrir ou pour se faire plaisir ! Finis les horoscopes et les prédictions, l'astrologie est devenue un formidable outil d'introspection et de connaissance de soi, pour appréhender son évolution personnelle et ré-enchanter sa vie. Avec cet étui astro au graphisme élégant et pop (signé Clémence Gouy), on se laisse guider dans la découverte de sa carte du ciel et on met des étoiles dans sa vie ! Une édition " luxe " enrichie : Le livre Astromap avec sa couverture intégra : toutes les clés pour s'initier à l'astrologie (les signes, les maisons, les planètes...), apprendre à interpréter son thème astral pas à pas (ses forces, ses failles, ses talents, ses problématiques, ses grandes dynamiques intérieures), et déployer tout son potentiel. Une pochette à cartes en bonus avec : Un poster avec la carte du ciel : un outil visuel à compléter et personnaliser pour affiner l'analyse de son thème astral, faire émerger des pistes d'évolution, et faire des planètes ses alliés pour mieux s'épanouir. 12 cartes postales des signes du zodiaque (10 x 15 cm), avec les illustrations iconiques de Clémence Gouy 3 grand tirages illustrés (16, 4 x 24, 5 cm), à afficher ou offrir, avec une illustration inédite.