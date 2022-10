Ma solution yoga - sommeil

Et si pour chaque problème il existait une... solution yoga ? La nouvelle collection à l'approche holistique sur une thématique santé/bien-être avec des postures de yoga, de la méditation, de la nutrition, de la phytothérapie, des automassages... Retrouvez un sommeil de qualité ! Vous dormez mal ? Vous n'êtes pas seul(e) ! Notre temps de sommeil quotidien ne cesse de diminuer, nous avons perdu 1h30 de sommeil en 50 ans (selon le baromètre de Santé publique France). Or on sait aujourd'hui qu'un sommeil de qualité est indispensable pour préserver sa bonne santé sur le long terme et diminuer les risques d'apparition de ces fameuses " maladies de civilisation " comme le diabète, l'obésité, la dépression, l'hypertension, etc. Heureusement, le yoga offre de nombreuses clés pour y répondre... Découvrez une approche holistique basée sur 5 piliers : respiration, méditation, automassages, nutrition et enchaînements de yoga ! Que ce soit pour réguler les fonctions organiques ou canaliser le mental, les flow proposés ici déploient des effets bénéfiques indéniables : diminution du stress chronique, regain d'énergie et de vitalité, gestion émotionnelle plus harmonieuse, meilleure digestion. Les plus de l'approche holistique ? Les méditations, relaxations et automassages spécialement concoctés pour vous dans cet ouvrage sont des pistes efficaces et simples à pratiquer, chaque jour, pour vous familiariser avec vos sensations, libérer vos tensions, harmoniser votre corps et votre esprit. Sans oublier la nutrition healthy et les plantes calmantes pour rééquilibrer son corps et se libérer des angoisses qui empêchent de dormir ! Au sommaire : Poser les bases du sujet : les différents obstacles à un sommeil réparateur, le rôle du stress, les astuces pour préparer sa chambre au mieux, mettre en place un rituel de coucher ou un rituel du soir pour s'apaiser. Se relaxer avec les rituels respiratoires : détendre le système nerveux, gérer les réveils nocturnes, s'endormir par la relaxation, éloigner l'anxiété. Méditer : cultiver la gratitude, la pleine conscience, et l'apaisement intérieur avec 7 méditations guidées. 5 séquences yoga : libérer ses tensions corporelles après une journée assise, relaxer son système nerveux en fin de journée, préparer le coucher avec un yoga au sol, détendre son mental avec le kundalini yoga, faire une cure détox, nettoyer ses émotions négatives avec le kundalini. . Se nourrir : les aliments adaptés, la détox yoga pour un meilleur sommeil, les menus zen. Se masser : sos insomnie, pour se préparer à dormir, pour se libérer du stress de fin de journée. Faire appel aux plantes : les rituels phyto pour s'endormir en un clin d'oeil, dormir d'une traite, avoir un sommeil apaisé et des rêves tranquilles, réguler son stress chronique, apaise ses émotions.