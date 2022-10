S'amuser avec l'aquarelle

Libérez votre créativité et découvrez le plaisir de peindre à l'aquarelle ! Dans ce guide simple et coloré, l'illustratrice populaire Terry Runyan explique pas à pas les bases de l'aquarelle. A la lumière de son expérience, elle donne de judicieux conseils et exercices pour créer avec ou sans inspiration, composer à partir de simples taches, se libérer du perfectionnisme et faire taire sa voix intérieure critique. Vibrant éloge du plaisir de créer, drôle et décomplexé, ce livre offre les clés pour avancer joyeusement sur le chemin de la création, et s'adresse aussi bien à ceux qui tiennent un pinceau pour la première fois qu'à ceux qui aimeraient évoluer dans leur pratique. Amusez-vous, expérimentez et profitez de l'instant présent grâce à l'aquarelle !