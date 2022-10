Le grand quiz Science et vie

Mettez vos connaissances scientifiques à l'épreuve du jeu ! Révisez vos fondamentaux et laissez-vous surprendre avec ce grand quiz Science et Vie ! Les 600 questions qui composent ce jeu sont les vôtres, ou plutôt celles que les lecteurs ont adressé au magazine Science et Vie. Les 600 réponses, nous les devons à la science qui tente inlassablement de révéler les mystères du monde, de ses plus petites manifestations à ses plus grands spectacles. Ce grand jeu comporte 100 fiches et 6 rubriques, portant sur les différentes thématiques du magazine : Ciel et espace Science et culture Corps et santé Nature et environnement Cerveau et intelligence Technologie et futur Intruisez-vous et amusez-vous !