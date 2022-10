France-All Blacks. Treize manières de battre les Néo-zélandais

Toutes les victoires françaises face aux All Blacks racontées par leurs héros, avant la Coupe du monde de rugby 2023 et le match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande. Treize victoires en 62 rencontres. Un ratio qui fait du XV de France la bête noire des All Blacks dans l'hémisphère Nord. Et même si les Bleus restaient sur une disette de douze ans face à la Nouvelle-Zélande (13 juin 2009, 22- 27), leur dernier succès contre les triples champions du monde (20 novembre 2021, 40-25) a marqué les esprits à l'aube de la Coupe du monde 2023. Alors que tous les yeux sont rivés sur un alléchant France-Nouvelle-Zélande en match d'ouverture, le 8 septembre 2023, comment vaincre les ogres de l'ovalie ? Quelle est la recette pour les déstabiliser ? Rien de plus simple : il suffit aux Bleus de réunir les treize ingrédients qui leur ont permis de battre les All Blacks jusqu'ici, depuis l'exploit inaugural de la bande de Jean Prat (27 février 1954, 3-0) à l'ultime triomphe d'Antoine Dupont et consorts. Treize points forts à combiner pour aboutir au match parfait contre le XV à la fougère et lui imposer une peur bleue. Treize mots d'ordre à respecter de la première à la dernière minute de jeu. Treize façons de gagner éprouvées par ces Bleus de toutes les générations qui ont un jour mis à genoux les " hommes en noir " et qui nous donnent ici la voie à suivre. Les intervenants : André Boniface, Claude Dourthe, Guy Novès, Jean-Michel Aguirre, Franck Mesnel, Emile Ntamack, Fabien Pelous, Olivier Magne, Yannick Jauzion, Cédric Heymans, Thierry Dussautoir, Antoine Dupont...