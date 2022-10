Cahier Dr Good ! Je me prépare à la naissance !

" Avoir peur de l'accouchement, se poser un tas de questions... c'est NORMAL ! Avec Charline Gayault, on vous donne tous les conseils pour être prête le jour J et faire confiance à votre corps qui sait déjà beaucoup de choses. Une mine d'informations et d'outils pratiques, un shoot de bienveillance ! " Michel Cymes Par l'auteure du compte @charline. sagefemme (104 K abonnés) " J'ai peur de ne pas y arriver ", " Je ne sais pas comment je vais réagir le moment venu "... Oui, l'accouchement soulève énormément d'interrogations et d'appréhensions... Et c'est normal, tant chaque grossesse est unique ! La bonne nouvelle ? Aborder ces préoccupations pendant la grossesse permet de bien se préparer à la naissance. Avec des infos théoriques, des outils pratiques et des conseils ultra-bienveillants, vous allez cheminer sereinement vers la naissance ! Dans ce cahier, on vous donne : Les clés pour comprendre votre corps et la physiologie de l'accouchement : les différentes phases du travail, les signes qui alertent, le rôle des hormones et des contractions... Un tour d'horizon des différents types de préparation à l'accouchement : préparation théorique ou pratique, haptonomie ou hypnose... à chacune la solution qui lui convient ! Une mine d'infos et de conseils pour tout savoir sur le jour J, de l'arrivée à la maternité au moment de pousser, en passant par la pose de la péridurale ou les postures à adopter... Les techniques pour gérer les contractions : des exos pratiques pour préparer le mental, travailler la respiration et adopter les mouvements qui soulagent.