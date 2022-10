Johnny Private Access

Dans les coulisses des concerts de Johnny Hallyday par ses plus fidèles compagnons de route. Il est convenu de parler de " bête de scène " lorsqu'on évoque la figure de Johnny Hallyday. Pour s'en convaincre, il suffit de passer en revue des chiffres propres à donner le vertige : au cours de ses 60 ans de carrière, Johnny est monté sur scène lors de 2 840 concerts en France et 3 280 à l'étranger, dans 40 pays. Plus encore qu'un chanteur, rockeur, interprète, Johnny était un authentique showman. Et un show de Johnny Hallyday, ce sont des centaines de milliers de personnes qui viennent assister à un événement tel qu'elles n'en ont jamais vu. Ce sont tous les publics qui se pressent et se confondent, pour approcher une légende. On y retrouve les inconditionnels, prêts à tout pour suivre l'idole de ville en ville, mais on y croise aussi une partie de l'intelligentsia avec ce leitmotiv, invariable : " Hallyday, je ne suis pas fan, mais sur scène, c'est quelque chose ! " Ce quelque chose qui leur échappe, les intellos semble renoncer à le comprendre, ils se laissent emporter. De même, oubliant leurs querelles partisanes et leurs étiquettes, les hommes politiques sont là. Un show de Johnny Hallyday, ce sont des dizaines de corps de métiers se surpassent, noblesse oblige, pour accoucher du spectacle qui sera pour tout le monde celui de Johnny et de lui seul. Tous doivent aller dans la même direction pour permettre à l'idole de se réinventer à chaque fois. Parmi ces centaines de personnes qui gravitent autour de lui, seule la cellule fréquente vraiment Johnny, presque quotidiennement. Pendant des années, cette cellule n'a presque pas changé, s'articulant entre Roger Abriol, responsable du son puis directeur de production, Bernard Schmitt à la mise en scène et Jacques Rouveyrollis à la lumière. A eux trois, ils comptabilisent cent dix ans de présence assidue et enthousiaste auprès du chanteur : " Nous avons été les yeux, les oreilles et le coeur du public avant que celui-ci entre dans les salles, pénètre dans les stades. Responsabilité un peu écrasante mais jouissive. Johnny était Johnny, nous ne pouvions décevoir personne. " Ici, les hommes de l'ombre proposent, pour rendre hommage à Johnny une dernière fois, de donner un accès VIP à la fabrique du rêve. Bienvenue dans les coulisses des concerts qui ont forgé sa légende...