Histoire du Coran - Contexte origine rédaction - Livre

Le Coran comme on n'a pas l'habitude de le lire. Le Coran, prolongement des courants spirituels de l'Antiquité tardive ! Appartenant à la tradition biblique ! Qui reflète les doctrines religieuses de son époque ! Voilà ce que cet ouvrage savant nous propose de découvrir. Depuis près de 1 500 ans, le Coran est le livre saint de l'islam. Il constitue le fondement scripturaire de la pensée, de l'art voire des sciences pour toute une civilisation. En Occident, il a été traduit, étudié ou déformé, admiré ou vilipendé. Et pourtant, le Coran demeure encore, à bien des égards, un document énigmatique. Cet ouvrage offre la synthèse à la fois accessible et rigoureuse des études passées et des recherches actuelles sur le livre saint des musulmans, grâce aux contributions d'une vingtaine de spécialistes parmi les meilleurs au monde. Loin d'une approche confessionnelle, il restitue ainsi le contexte historique, politique, religieux et culturel qui a vu naître le Coran, placé à la croisée des nombreuses traditions et religions de l'Antiquité tardive. Contre les mécompréhensions et les malentendus, une somme éclairante et indispensable afin de favoriser le dialogue des cultures.