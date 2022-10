Racontant sa carrière hors-norme de préfet, c'est la République que dépeint et que défend Jean-François Carenco, en montrant que le service de l'Etat n'a de sens qu'au regard des valeurs universelles qui le portent. Une tranche d'histoire française qui dessine les voies d'avenir pour la France. Un préfet de la République qui reste en place pendant plus de 25 ans a nécessairement traversé des crises, des doutes, approuvé ou réfuté les orientations des gouvernements qui se succèdent. S'il survit à tous les changements d'époque, de gouvernement, de lieux, c'est qu'il a la République en lui et aussi une histoire personnelle qui lui permet de tenir. Cette histoire personnelle, c'est la promotion républicaine, le travail et encore le travail. Quant à la République, de Marseille à Paris, de F. Mitterrand à E. Macron, c'est toujours la même idée qui a animé Jean-François Carenco : la République est le meilleur vecteur vers ce qui est appelé aujourd'hui le " vivre-ensemble ". Avec ce livre, l'auteur nous permet d'entrevoir une face essentielle de l'action de l'état. Il nous parle du préfet qui incarne la Nation et l'état dont il est le représentant, de sa difficile tâche du maintien de l'ordre, de son travail d'organisateur sur le terrain et de bien d'autres choses encore. Dans un pays où l'état a construit la Nation ces lignes veulent convaincre que notre avenir est toujours à inventer ensemble et que la République en est le chemin.