Sustainable design. Vers une nouvelle éthique pour l'architecture et la ville Tome 9

Le Global Award for Sustainable ArchitectureTM a été créé en 2006 par l'architecte et chercheur Jana Revedin, avec la Cité de l'Architecture & du Patrimoine comme partenaire culturel. Il distingue chaque année cinq architectes qui partagent les principes du développement durable et d'une approche participative de l'architecture aux besoins des sociétés, au nord comme au sud de la planète. Le Global Award for Sustainable Architecture a été placé sous le haut patronage de l'UNESCO en 2010. Le thème retenu pour la 14 ? session du Global Award est : "Architecture et nature : une nouvelle synergie ? " Les lauréats du Global Award 2021 sont : Teresa Moller (Chili), Gloria Cabral & Solano Benitez (Paraguay), José Cubilla (Paraguay), Severiano Porto (Brésil) et Richard Sennett (Royaume-Uni).