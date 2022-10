72 saisons à la Villa Kujoyama. 1992-2022 - 30 ans d’échanges artistiques franco-japonais qui ont marqué la création contemporaine, Edition bilingue français-japonais

A l'occasion de son trentième anniversaire en 2022, la Villa Kujoyama - l'une des plus prestigieuses résidences artistiques que la France administre à l'étranger - célèbre ses 400 lauréats et leurs collaborateurs japonais dans ce livre d'artiste bilingue français-japonais réalisé avec le soutien de la Fondation Bettencourt Schueller. C'est une histoire méconnue qui se révèle ici à partir de l'héritage, il y a plus de cent ans, du poète Paul Claudel alors ambassadeur de France au Japon - l'histoire d'un programme emblématique de résidences de l'Institut français qui n'a cessé de rayonner en faveur du rapprochement des arts, des artistes et des deux pays que sont le Japon et la France. Au fil des saisons, l'ouvrage rassemble plus de 200 oeuvres originales d'une grande et surprenante diversité, émanant d'artistes et de créateurs ayant séjourné sur les hauteurs de Kyoto et exerçant dans tous les champs de la création : romanciers, photographes, plasticiens, designers, vidéastes, performers, céramistes, typographes, musiciens, marionnettistes, architectes... Ce sont les collaborations et les rencontres avec et à Kyoto, berceau des traditions japonaises, qui confèrent à ses contributions et à l'ouvrage leur caractère unique.