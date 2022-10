A l'aube des civilisations, le vampire dansait déjà à travers les songes et les cauchemars de toutes les cultures, imprimant ainsi son image dans le folklore, la littérature et les arts. Aujourd'hui encore, on le retrouve dans la pop-culture, n'hésitant pas à truster les blockbusters et les meilleures ventes de livres. Cet ouvrage très attendu par les initiés du "vampyrisme vivant" (Strigoï VII) trouvera sa place dans les bibliothèques des praticiens de la Golden Dawn, de la Chaos Magic et autres traditions ésotériques occidentales. Ouvrez ce livre et laissez Father Sebastiaan vous dévoiler les rites et sorts de la "Magie Vampyrique" . Biographie : Father Sebastiaan est un membre actif de la culture vampire depuis 1992. Membre fondateur du "Sabretooth Clan" et impresario du "Endless Night Vampire Ball", il est avant tout créateur de crocs sur mesure et auteur.