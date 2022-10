Je pars vivre à Lisbonne

Duval Delphine, résumé : Entre l'Atlantique et la mer de Paille, la "reine du Tage" est devenue une destination prisée. Capitale politique et culturelle du Portugal, Lisbonne bénéficie d'une douceur climatique qui séduit aujourd'hui nombre de francophones au seuil de la retraite. S'y ajoute un marché immobilier et économique en plein essor, soutenu par des événements mondiaux comme le Web Summit qui rendent la ville particulièrement attractive pour les entrepreneurs. Des habitations dégradées de la Baixa - partie basse reconstruite après le séisme de 1755 - aux bars à fado de l'Alfama - le quartier ancien du château Saint-Georges - en passant par le Parc des nations - centre d'activités culturelles contemporain - ou encore le port qui en fait l'une des principales escales maritimes d'Europe, la ville allie charme et hospitalité auxquels vous ne pourrez que succomber.