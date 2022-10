Autels intimes

Les autels, des réalisations spirituelles et personnalisées pour créer son lieu-ressource. Durant ces temps troublés qui ont invité au repli, chacun a été amené à revisiter son intérieur, c'est-à-dire à la fois sa spiritualité et son chez-soi, afin d'y aménager une bulle où se retirer du monde. Parmi ces bulles, il n'est pas rare de découvrir au sein des maisons ordinaires des petits espaces dédiés au recueillement. Simple étagère joliment agencée ou sanctuaire fait maison, ce lieu intime peut être voué à une divinité, prenant les atours d'une religion, ou pas : on peut dédier son autel au souvenir d'un être cher ou d'un voyage, à la nature, à l'amour ou à la réalisation d'un rêve. Voire en faire simplement un espace de reconnexion à soi... et à plus " haut " que soi à la fois. C'est l'étymologie du mot " autel ", qui vient du latin altare : il rend hommage à ce qui nous " élève ". Ce livre rassemble de belles images d'inspiration et des fiches pratiques afin d'offrir à tout un chacun les outils pour créer soi-même cet espace personnalisé où trouver la paix, méditer, honorer la beauté du monde et célébrer la grâce de notre vie éphémère.