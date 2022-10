Les chevaliers d'émeraude - Edition collector - Tome 7

Relevez le défi Wellan reçoit en héritage un curieux bijou doté d'un fascinant pouvoir magique. Au même moment, il découvre que le renégat a emprunté un nouveau corps... Devra-t-il une fois de plus affronter Onyx ? Lors d'une attaque sournoise du sorcier Asbeth, les hommes-insectes réussissent à s'emparer d'un Chevalier pour le livrer à l'Empereur Noir. Mais Wellan n'a pas l'intention d'abandonner ses frères d'armes. Il s'aventure dans la plus périlleuse de toutes les missions jamais entreprises par les Chevaliers... Atteindra-t-il son but ? " Le monde créé par Anne Robillard est grandiose. Tous les ingrédients du genre - monde parallèle, magie, pouvoirs surnaturels, puissances démoniaques - sont réunis dans cette saga à rebondissements. " Françoise Dargent - Le Figaro littéraire