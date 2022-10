Les chevaliers d'émeraude - Edition collector - Tome 5

Gardez le secret N'écoutant que leur courage, les Chevaliers d'Emeraude partent au secours des femmes et des fillettes enlevées au Royaume de Cristal et retenues prisonnières par les Lézards sur leur île lointaine. Wellan et Kira font partie de cette périlleuse expédition, de même que le Magicien de Cristal qui leur réserve une surprise extraordinaire. Pendant ce temps, Dempsey veille sur les jeunes Chevaliers et sur les Ecuyers. Jusqu'à ce qu'un serviteur de l'Empereur Noir surgisse des flots et s'en prenne aux plus vulnérables. Pris au piège, Dempsey et ses valeureux frères d'armes sauront-ils protéger le continent face à ce terrible adversaire ? " Le monde créé par Anne Robillard est grandiose. Tous les ingrédients du genre - monde parallèle, magie, pouvoirs surnaturels, puissances démoniaques - sont réunis dans cette saga à rebondissements. " Françoise Dargent - Le Figaro littéraire