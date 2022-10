Le Qatar en 100 questions

Le Qatar est-il une excroissance de l'Arabie saoudite ? Qui sont les al-Thani ? Les Qatariens sont-ils les plus riches du monde ? Comment est née la chaîne de télévision Al Jazeera ? Combien a coûté la Coupe du monde de football ? Pourquoi la rivalité est-elle si forte avec les Emirats arabes unis ? Le Qatar finance-t-il le terrorisme ? Quels sont les investissements du Qatar en France ? En moins de vingt ans, ce petit pays de 2, 7 millions d'habitants pour 300 000 nationaux seulement a connu une ascension fulgurante et a acquis une réputation sulfureuse. Indépendant depuis 1971, le Qatar a su se rendre incontournable sur la scène internationale grâce à sa diplomatie du "carnet de chèques" dont la Coupe du monde est l'exemple le plus frappant. Ce livre aborde la grande et la petite histoire : celle de la famille al-Thani régnant d'une main de fer sur l'émirat, qui détient les 2e réserves mondiales de gaz naturel. Il décrypte les leviers de son soft power économique, religieux, géopolitique, culturel et sportif alimenté par un fonds souverain de 450 milliards de dollars et lève le voile sur l'entrisme amorcé dans les milieux universitaires et judiciaires. Réalisé par un fin connaisseur, cet ouvrage répond à toutes les questions que le lecteur se pose, notamment sur les liens avec les hommes politiques qui défilent à Doha.