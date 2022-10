Spectaculaire !. le divertissement chez les romains

Dans le cadre de sa prochaine exposition " En piste ! Dans les coulisses des spectacles romains " (titre provisoire / dates prévisionnelles : 06 octobre 2022 – 11 juin 2023), le musée Lugdunum s'intéresse à l'univers des spectacles qui se déroulaient au cirque, au théâtre et à l'amphithéâtre, tels que les courses de chars, la pantomime ou les gladiateurs. Mêlant collections antiques et mobilier archéologique varié (fragments d'architecture, sculptures, céramiques, etc.), productions audiovisuelles et dispositifs de médiation à destination du jeune public, cette exposition utilisera le biais ludique et immersif pour mieux évoquer les spécificités de ces spectacles populaires devenus un des symboles de la civilisation romaine. En parallèle, le musée souhaite publier un catalogue grand public, qui viendra à la fois reprendre et prolonger le discours de l'exposition, éclairer d'un jour nouveau des aspects de la recherche et, surtout, multiplier les approches et diversifier les formats, pour un résultat attractif.