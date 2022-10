La deesse respire. Un oracle pour vous conduire jusqu'a la source sacree du feminin

Chaque divinité avec laquelle nous travaillerons dans ce livre n'est autre qu'un symbole de la divinité intérieure que nous portons tous en nous, mais que nous avons oubliée à cause de notre education. C'est donc un oracle pour femmes et pour hommes. Il existe des divinités chastes, d'autres pour la connaissance, pour le sexe, pour chaque expression de la nature, pour la maternité, la paternité, pour le fait d'être une fille ou un fils, etc.