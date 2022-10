Les incroyables aventures du petit chaperon rouge. 0

Et si le Petit Chaperon Rouge décidait de ne pas traverser la forêt à pied mais préférait prendre le bus pour se rendre chez sa grand-mère ? Cet album raconte la suite des incroyables aventures que ce personnage de conte, classique parmi les classiques, va vivre, pleines de péripéties et rebondissements. A chaque page de cet album géant - 62 x 26 cm en format ouvert ! - l'enfant est invité à rechercher des objets et des personnages cachés dans la scène.