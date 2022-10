Philibert et l'Ours qui exagère. 0

Un nouveau voisin qui emménage, c'est l'occasion parfaite de se faire un ami. Philibert s'empresse d'inviter Ours à venir dîner, mais voilà que ce dernier lui demande s'il peut emprunter les pantoufles de Philibert. Puis son pull, sa théière, et même son tapis de yoga ! Ours exagère ! D'autant plus qu'il ne rend rien. Cela ne peut pas continuer ; Philibert va devoir lui faire comprendre que les amis ne se comportent pas ainsi !