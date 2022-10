Pokémon. Ma très grande aventure à Galar, Edition collector

Un album cherche-et-trouve collector pour découvrir la région de Galar ! Retrouve Sacha, Pikachu et leurs amis dans une gigantesque aventure cherche-et-trouve ! Cherche-et-trouve les Pokémon indiqués dans chaque scène, et relève les nombreux défis qui t'attendent. Réussiras-tu à devenir un véritable dresseur de Pokémon ? A toi de jouer ! Ce recueil collector contient : de nombreuses scènes de cherche-et-trouve, un grand poster avec une face à colorier, un jeu de memory, un jeu de questions-réponses pour tester tes connaissances sur les Pokémon, et deux planches de stickers !