Oracle rock

L'oracle créé par Virginie Despentes ! Inventé par les marins au 17e siècle, le terme Rock n Roll décrivait les mouvements d'un navire sur les flots. Et que tu te sentes désorientée sur un radeau, kiffant ta meilleure vie sur le pont d'un voilier, bloquée sur le quai ou en panique au gouvernail sur une mer déchaînée, cet oracle de 54 cartes est conçu pour t'orienter entre l'énergie et la mystique des grandes figures du rock. Pink, les Rolling Stones, Amy Winehouse, David Bowie, ils et elles sont tous. tes là ! Archétypes des temps modernes, les artistes rock nous ouvrent à une nouvelle vision du monde. La Rata - tatoueuse et illustratrice - a sélectionné 54 musiciens pour leurs correspondances avec les cartes du tarot gitan et Virginie Despentes a écrit le livret en croisant leurs biographies, leurs apports artistiques et le jeu de taromancie classique.