Mon joyeux Noël - Mon bel imagier à compléter

La gamme d'imagiers illustrés avec des photographies s'agrandit avec un nouveau format de livre d'activités avec stickers repositionnables. Plus besoin de démontrer l'efficacité des imagiers dans le développement du langage et de la communication chez nos enfants ! C'est au tour du tout-petit d'intervenir pour compléter son imagier avec de grands stickers qu'il pourra manipuler et coller facilement. Découvrir les images de la fête de Noël, mémoriser les noms, exercer sa motricité fine... Voilà autant d'activités qui vont renforcer ses connaissances et lui permettre d'apprendre en s'amusant !