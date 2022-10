J'écoute Vive Noël ! (20 sons) - L'imagier qui parle

Tu ne rêves pas, ceci est un imagier qui carillonne, rit comme le Père Noël et sonne les 12 coups de minuit ! Quoi de plus vivant et amusant qu'un imagier qui plonge le petit lecteur dans la période de Noël en lui faisant écouter des sons associés à cette fête. Des pas qui crissent dans la neige au célèbre "Ho ho ho" du père Noël, l'enfant s'amuse en associant les images directement aux sons : une dimension supplémentaire qui lui permet de retenir encore plus facilement les mots de ses sujets favoris.