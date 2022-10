Autoévaluation en formation à distance. Intérêts, logiques et stratégies

Cet ouvrage rassemble des textes montrant pourquoi et comment évaluer autrement avec le numérique en formation à distance. Les différentes contributions offrent des pistes et des stratégies concrètes d'évaluation variées. Trois axes y sont abordés : l'autoévaluation des apprentissages en formation, le développement des compétences en formation à distance et les stratégies d'autoévaluation qui y sont associées et la nouvelle culture de l'évaluation en formation à distance et les repères servant à soutenir l'autoévaluation.