Maccoy - Tome 6 La reine et le clan

La conclusion épique de la série phare Le Code n'est plus. Par la faute d'Henry Campbell, l'Ecosse a basculé dans le chaos. Rien ne semble plus pouvoir entraver la marche du duc d'Argyll vers le pouvoir... Rien, sinon des tentatives désespérées. Mais Phèdre et Caleb sont au pied du mur : la guerre doit connaître une issue. Ils n'ont plus d'autre choix que de braver tous les dangers, pour sauver ceux qu'ils aiment, pour offrir à leur fils Xander l'avenir radieux dont ils osent encore rêver. Alors que leurs terres se gorgent de sang, le Clan MacCoy se prépare pour son dernier combat.