Un YOUNG ADULT sur le Street art ! " Imagine la bouille de bestiole la plus mignonne que tu as jamais vue : quelque part entre un Pokémon et Stitch, l'extraterrestre du dessin animé. Avec un petit côté Crocmou sur les bords. Tu visualises ? Il a des tout petits bras, pliés comme s'il voulait faire la bagarre, et des tentacules filandreux qui font comme une couronne autour de sa tête. Une tête avec des petits yeux tout ronds et un sourire paumé. Tu le vois ? Eh bien c'est lui, Axo, mon axolotl. " Pendant le confinement, Margot n'a pas grand-monde à qui parler, mis à part son axolotl, son coloc un peu perché, et... les murs de Paris. Passionnée de dessins depuis toujours, lors de sa balade quotidienne, elle explore l'art de rue de la capitale. Jusqu'au jour où ses bombes aérosols la démangent de trop, et qu'elle décide de partir à l'attaque de son premier mur... Son choix d'univers ? Les fonds sous-marins bien sûr ! Et son pseudo qui en découle tout naturellement : Axo 2020 ! Très vite, elle intègre un groupe de grapheurs qui va la pousser à dépasser ses limites...