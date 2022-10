Under the Spotlight - Prix Meetic 2022 de la plus belle histoire d'amour

Dans le monde très compétitif de l'industrie musicale, avoir du talent ne suffit pas, et ça, Jamyson l'a bien compris. Avec son visage partiellement brûlé, impossible d'être sur le devant de la scène. A cet obstacle, il a cependant trouvé une solution radicale : c'est son meilleur ami Grant qui joue les chanteurs séducteurs tandis qu'il n'est que sa voix, bien caché en coulisses. Et ça marche. Leur supercherie a fait naître une star de la country : le célèbre Grant Canning. Mais à mentir à la terre entière, on finit par se mentir à soi-même. Au bout de huit ans à jouer les imposteurs, Jamy sature, incapable d'écrire une chanson de plus. Alors quand il rencontre Avianna dans un bar de Nashville, son honnêteté et sa bienveillance le troublent. D'autant plus que la jeune femme possède une voix en or qui a touché de plein fouet son âme d'artiste. Et si la plus belle mélodie était celle du coeur ?