Bilinguismes des enfants en contextes multilingues

Le bilinguisme a longtemps été considéré comme une entrave au développement des enfants. Encore aujourd'hui, bien des parents et des professionnels (enseignants, psychologues ou orthophonistes) pensent qu'apprendre à parler, à lire et à écrire dans deux langues peut aboutir à des difficultés scolaires du fait de la surcharge cognitive et des risques de confusions liés à la manipulation des deux codes. En contexte multilingue, toutes les langues ne jouissent pas toujours d'un même prestige aux yeux de la population. Certaines sont dépréciées : il serait donc "inutile" de les enseigner à l'école. S'appuyant sur les résultats de la recherche internationale et sur des travaux menés en France métropolitaine et dans d'autres territoires, cet ouvrage traitera du développement bilingue et de l'impact de dispositifs pédagogiques qui valorisent les langues d'origine. Une notion centrale qui justifie l'intérêt d'utiliser plusieurs langues sera abordée : les effets de transferts interlangues. Enfin, des recommandations clôtureront cet ouvrage.