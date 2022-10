Meryl a toujours été Meryl, pourtant elle est née avec un prénom de garçon, et pendant des années elle se sentira à la mauvaise place, comme si une erreur avait été commise à la naissance. Alors à la fin de l'adolescence, elle prend sa décision : son vrai prénom est Meryl, et elle va tout faire pour devenir la jeune fille qu'elle a toujours été, quitte à transgresser toutes les règles. Loin des reportages chocs qui objectifient les femmes transgenres, Meryl se livre sur sa transition avec la bonne humeur qui la caractérise, une touchante humanité et une sacrée dose d'humour et un objectif clair : s'accepter, envers et contre tout. Car après tout, apprendre à s'aimer soi-même, malgré ses imperfections, n'est-ce pas là la plus grande des transgressions ?