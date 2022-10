Souvenirs du Far-West

Lorsque le jeune aristocrate belge Arnold de Woelmont (1849-1903) débarque en Amérique en 1876, il découvre avec fascination le Nouveau Monde. Il y circule comme dans un immense parc d'attractions, avec beaucoup d'enthousiasme. Ce ne sont pas les grandes villes qui attirent son attention. Il vit l'expérience de la modernité confortablement installé dans un wagon Pullman et voit défiler à pleine vitesse un paysage infini. Descendant du train, il s'aventure ensuite à l'intérieur de ce continent. Il suit les trappeurs, peint le portrait inquiétant de ces hommes qui n'ont peur ni des Peaux-Rouges ni des ours. Quelques chapitres plus loin, ce sont les intrigants Mormons et les chercheurs d'or qui l'entraînent plus avant dans cet univers où tout est démesure, à l'image des grands séquoias qu'il admire tel un enfant... Dans cet étonnant récit publié à Paris en 1883, Arnold de Woelmont nous fait partager la fièvre dont il fut pris au contact de ce wonderfull world.