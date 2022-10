Mémoires du comte Beugnot. (1783-1815)

Haut administrateur, serviteur de l'Etat passé maître dans le maniement des affaires publiques, Jacques-Claude Beugnot (1761-1835) dut à sa longue carrière d'accompagner l'histoire du développement de l'administration française - il servit Napoléon avant de se rallier aux Bourbons une fois l'édifice impérial écroulé - et marqua ses contemporains par ses railleries piquantes. Lors de la première parution des Mémoires, Charles-Augustin Sainte-Beuve ne s'y trompa pas : "Les Mémoires de M. Beugnot sont une leçon. L'esprit a de ces retours offensifs : comptez avec l'esprit, puissants du jour ! Tel homme de valeur que vous traitez sous jambe, dont vous croyez pouvoir user et abuser, et que vous passez aux gages quand vous le jugez inutile, aura sa revanche un jour, bien tard. Il sortira de sa plume quelque chose qui vous montrera tels que vous étiez et vous classera" .