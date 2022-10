Le goût des contes

Cendrillon, La Belle et la Bête, Peau d'Ane, Le Petit Chaperon rouge, Le Chat botté, Blanche-Neige... Récits courts de faits imaginaires ou non, depuis toujours les contes enchantent, édifient ou terrorisent. Leur "Il était une fois" immuable a bercé des générations. Ils fondent une histoire commune pour des milliers d'enfants et d'adultes, et mettent en scène les passions humaines, la transgression, les tabous, les amours interdites, la cruauté, le désir de lucre et de pouvoir... De fées, cruels, fantastiques, libertins ou sexuels : il y en a pour tous les goûts ! Voyage au pays des contes, en compagnie d'Ovide, des frères Grimm, Charles Perrault, Guy de Maupassant, Gustave Flaubert, E. T. A Hoffmann, Guillaume Apollinaire, La Fontaine, Charles Baudelaire, Heinrich Von Kleist, Marguerite Yourcenar, Boris Vian, Anaïs Nin, Jean Cocteau, Anne Serre, et bien d'autres...