Évangile et terroir

Ce livre est celui d'un amoureux de la terre qui nous fait partager le fruit de ses observations et de de sa méditation sur les évangiles. En effet, le cadre de vie des évangiles est imprégné du terroir et d'allusions au monde agricole. Le père Soulié en relève quelques-unes qu'il commente avec saveur en puisant dans ses souvenirs de jeunesse, souvenirs d'un temps où la ruralité était tellement présente que certains passages d'évangile se comprenaient facilement par comparaison avec la vie des campagnes françaises. Et pourtant, même si l'agriculture de nos grands-parents était plus proche de l'agriculture antique que l'actuelle, marquée par la mécanisation, certaines techniques ne se pratiquaient déjà plus. C'est dire l'enjeu : n'étant plus familiers de ces pratiques ancestrales, nous avons de la peine à apprécier avec justesse certains passages évangéliques. Or Jésus lui-même a maintes fois recours à des images tirées du monde agricole qui font sens pour ses contemporains. Aujourd'hui, les comparaisons des paraboles ne peuvent produire tous leurs effets que si les réalités évoquées sont connues du locuteur et du destinataire. Ces quelques pages proposent, à partir de souvenirs, d'expériences personnelles et de références à l'agriculture antique, d'aider à mieux comprendre et à apprécier certains passages évangéliques. Ce livre a été encouragé par le bibliste Alain Marchadour qui en signe la préface.