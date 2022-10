Assise mais toujours debout. Le combat d'une femme tétraplégique

Paru symboliquement à la date anniversaire de l'accident qui l'a rendue tétraplégique, cet ouvrage est le récit intime de la vie d'une femme transformée fondamentalement par le handicap. Il retrace à la fois les souvenirs et la réflexion continue de l'expérience de vie d'une femme en situation de handicap moteur qui doit apprendre, à son corps défendant, une nouvelle façon d'être au monde. Sylvie Faivre raconte le périple d'une reconstruction de soi après un évènement traumatique, cet accident de voiture auquel elle a su donner un sens, en s'engageant socialement et politiquement en faveur des personnes en situation de handicap. Empli d'espoir, cet essai biographique se veut utile à chacun, en lui proposant de jeter sur les personnes en situation de handicap, les autres et lui-même, un regard différent, apaisé, bienveillant.