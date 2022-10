Le revenu universel, une utopie pour le XXIe siècle ?. Une utopie pour le XXIe siècle ?

Si l'idée de revenu universel n'est pas nouvelle, elle a connu un regain d'intérêt récent. Dans un premier temps au moment de l'élection présidentielle de 2017, puis au regard de la crise sanitaire ouverte en 2020. Expérimentée dans un certain nombre de pays, souvent au niveau local, elle suscite des débats idéologiques et doctrinaux et pose des questions en termes d'organisation du modèle social, de rapport au travail, de dignité de la personne humaine mais aussi sur son essence même et sa portée. Dépassant les clivages habituels, cet ouvrage a pour ambition de mettre à plat tous les enjeux positifs comme négatifs du revenu universel. Il s'agit d'une véritable initiation à la notion, en dehors des débats partisans. Au-delà des analyses juridiques, en matière de science politique, économique ou encore philosophique, des points de vue non académiques sont également mis en avant comme celui d'un président de conseil départemental qui a mené une expérimentation en la matière ou celui d'un syndicat. L'ouvrage veut ainsi proposer une mise en perspective historique et une analyse des enjeux posés par le revenu universel. Néanmoins, il intègre la question ardue de son financement et de son champ d'application. Des problématiques, telles l'incidence sur les jeunes ou encore sur les femmes viennent y trouver place, ainsi que des concepts philosophiques comme la question de " la vie bonne ".