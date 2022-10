De la pratique : scenes et machines

Les arts et techniques illusionnistes et toutefois très concrets de la scénographie théâtrale se révèlent sous un jour poétique empreint de malice. Constitués de fragments prélevés dans les chapitres du livre Pratique pour fabriquer scènes et machines de théâtre du machiniste et décorateur italien du XVIIe siècle Nicola Sabbattini, les poèmes sont accompagnés de dessins sur mesure du designer David Enon. Régi par les ficelles du sensible, l'ensemble traite de plan et d'espace, de mouvement et de lumière, et paraît traverser le temps.