Paradis sauvages en France. Les derniers sanctuaires de la nature

La nature sauvage est profondément ancrée en nous, elle est notre bien commun. Elle nous offre autant à apprendre qu'à contempler ou à rêver. Au fil des 80 sites sélectionnés par l'auteure, au coeur vivant d'une France sauvegardée, on découvre des paysages époustouflants où se côtoient des arbres, des plantes, des rivières et des cimes, dans des écosystèmes foisonnants. On y rencontre également une faune sauvage extraordinaire, préservée des agressions de l'homme. Par les images impressionnantes, on comprend mieux les enjeux écologiques et l'impérieuse nécessité de protéger ces écosystèmes. C'est un voyage inspirant, merveilleusement illustré, en hommage à la beauté de la nature et de ses derniers sanctuaires. L'occasion de se reconnecter avec une nature à l'état brut.