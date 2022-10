Le guide du casting

Avec l'explosion du nombre de chaînes de télévision et l'apparition des plateformes de diffusion (Netflix, OCS, Disney, etc.), les projets de fictions se sont multipliés et l'offre de rôles est devenue exponentielle : le recrutement des comédiens a dû se professionnaliser. Passer un casting est devenu un passage obligé, mais le comédien méconnaît souvent ses règles de base, car il n'existe pas de cours dédié dans les écoles et formations au métier d'acteur. Rédigé par une directrice de casting forte d'une expérience de plus de 20 ans, émaillé d'interviews de professionnels, ce guide propose une méthodologie pour se préparer à un casting, s'approprier des outils efficaces, entrer en contact avec les professionnels et bien sûr réussir l'exercice. Il vous fournira notamment des conseils pratiques sur les différents préparatifs, la bonne attitude à avoir le jour J, le ciblage de votre CV, de vos photos, de vos démos et self tapes. Dans une dernière partie, il proposera une indispensable analyse du marché du travail et des différents domaines qui emploient les acteurs.