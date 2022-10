Guérisseuses, d'hier et d'aujourd'hui. 50 femmes puissantes

Longtemps tenues à l'écart de l'exercice de la médecine officielle, les femmes n'ont jamais cessé de développer leurs talents de guérisseuses et ce, dès l'Antiquité. Cet ouvrage se propose de mettre en lumière une cinquantaine de figures remarquables dans le domaine du soin, des origines à nos jours. Figures mythologiques, sorcières, mystiques, chamanes et thérapeutes... Célèbres ou moins connues, issues de tous les continents, elles se dévoilent sous les plumes conjuguées d'une écrivaine et d'une artiste. Autant de diptyques associant un visage à une histoire, de Hécate à Madeleine Brès, en passant par Hildegarde de Bingen, Maria Sabina ou encore Starhawk.